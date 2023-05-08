«Ъ»: фонды акций РФ принесли наибольшую доходность пайщикам в апреле

Москва, , 12:40 — REGNUM Наибольшую доходность в апреле 2023 года пайщикам принесли фонды российских акций, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Investfunds.

Деньги Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Наибольшую доходность в апреле 2023 года пайщикам принесли фонды российских акций», — пишет газета.

Так, стоимость паев таких фондов выросла за месяц на 5–10%, другие фонды показали меньшую доходность.

Уточняется, что после объявления Сбером рекордных дивидендов, рынок был в ожидании потенциальных выплат от других компаний.

Кроме того, тренду способствовали ослабление рубля, а также уменьшение дисконта Urals к Brent.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле на годовом общем собрании акционеров ПАО «Сбербанк» утвердили рекомендации наблюдательного совета о выплате дивидендов за 2022 год в размере 565 млрд рублей (25 рублей на акцию). Как отметили в пресс-службе компании, список лиц, которые имеют право на получение дивидендов, будет определён 11 мая.