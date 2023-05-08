Военкор Сладков сообщил о невиданных по силе ночных ударах по объектам ВСУ

Москва, , 12:35 — REGNUM Военкор Александр Сладков назвал удары Вооружённых сил России по объектам ВСУ «невиданными по силе». Об этом он написал 8 мая в своём Telegram-канале.

Z (знаки ВС РФ на Украине) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он также отметил, что такие удары свидетельствуют о том, что российским военнослужащим есть чем бить, они никогда не стреляют остатками.

«У нас наладилась новая разведывательная сеть, которая, надо признать, к началу СВО была разгромлена СБУ. Отсюда длинный список целей с координатами», — отметил военкор, добавив, что Вооружённые силы России владеют инициативой, знают, когда им бить и самое главное — куда.

«Мы теряем надежду выманить ВСУ в наступление на нас. Наверное, наступает время наших инициатив по наступлению», — отметил военкор.

Как передавало ИА REGNUM, подполье Николаева представило список целей для нанесения ударов по местам в городе, где располагаются подразделения местных силовых органов Украины. В списке восемь пунктов дислокации украинской полиции, которые находятся в различных частях областного центра. Представитель организации призвал мирных граждан не приближаться к указанным адресам.

8 мая министерство цифровой трансформации Украины объявило в Харьковской области воздушную тревогу. Чуть позднее воздушную тревогу объявили и в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях. В ночь на 8 мая воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, там произошла серия взрывов. В Одесской области тоже была объявлена воздушная тревога, произошла серия взрывов. Было опубликовано видео с ослепительной вспышкой от взрыва, который, как утверждается, произошёл в Одессе.