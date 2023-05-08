Лондон, 8 мая, 2023, 12:34 — ИА Регнум. В связанных с российскими хакерами чатах Telegram массово торгуют секретными документами американских финансовых, промышленных и военных компаний и госструктур. Об этом 8 мая сообщила газета Financial Times (FT), ссылаясь на проведённое журналистами издания расследование.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакеры

Речь идет о материалах, которые слил американский военнослужащий Джек Тейшейра, а также о других документах. Так, издание ссылается на найденные частные диалоги между американскими правоохранительными органами и технологическими компаниями. По данным издания, некоторые из этих документов представляют прямую угрозу обеспечению обороноспособности США.

«Даже старые секретные документы имеют оперативную ценность — они показывают, как мы подходим к проблемам, как оцениваем угрозы, как обучаем людей», — сказано в статье.

Кроме того, хакеры сообщили изданию, что найденные Telegram-группы, где передаются секретные документы, — верхушка айсберга. По их словам, можно провести годы, пока тебя не пригласят в по-настоящему секретный чат, где «лучшие материалы» отдают за американские или европейские коммерческие данные: электронные письма, номера социального страхования, кредитные карты.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащий Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра начал выкладывать секретную информацию в широкий доступ с февраля 2022 года. Он состоял в сообществе, где было ещё около 600 человек, и именно в нём начал публиковать секретные документы. В общей сложности были обнародованы сотни документов о национальной обороне США.

После утечки в Пентагоне начали работать над «стресс-тестом» систем, через которые военные США обрабатывают секретные данные.