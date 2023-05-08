Херсон, 8 мая, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Российские военнослужащие, выполняющие задачи на линии боевого соприкосновения в Херсонской области, обеспечены всем необходимым. Об этом 8 мая рассказал врио губернатора Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

khogov.ru Владимир Сальдо

Он лично посетил позиции ВС России, пообщался с командованием и личным составом и осмотрел условия размещения. По словам Сальдо, в ближайшее время бойцов обеспечат дополнительными противодронными ружьями.

Говоря о позициях российских военных, врио губернатора добавил, что в инженерном плане они оборудованы надёжно. Сальдо также отметил, что «у бойцов и командиров настроение боевое, моральный дух высок», и все они «готовы правильно и быстро ответить на любое изменение обстановки».

Накануне официальный представитель Министерства обороны заявил, что российские военные нанесли удар по двум командным пунктам ВСУ на херсонском направлении. В районе Авдеевки в ДНР в ходе спецоперации российские войска поразили командно-наблюдательный пункт батальона 110-й механизированной бригады ВСУ.

Позднее стало известно, что пять «умных бомб» ударили по украинским объектам в Кизомысе в Херсонской области.