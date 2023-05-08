Анкара, 8 мая, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Турция не присоединится к санкциям Соединённых Штатов и Евросоюза против России, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

«Мы не будем присоединяться к односторонним санкциям, которые США и ЕС ввели против России. Мы исходим из своей выгоды и собственного процветания», — сказал он в интервью телеканалу Lider Haber.

Министр также заявил, что Анкара пристально следит за исполнением положений Конвенции Монтре.

Ранее в Турции назвали «неэффективными» санкции Запада против Москвы. По словам представителя президента Турции Ибрагима Калына, меры Запада не изменили действия России и не помогли Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что в возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине, по мнению Анкары, должны наряду с Россией принимать участие Евросоюз и США. Как отметил Калын, Анкара убеждена, что в конце концов сторонам конфликта на Украине придётся начать переговоры после того, как они понесут большие потери и начнут уставать от военных действий.