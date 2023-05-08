Пекин, 8 мая, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Брюссель нарушит взаимоотношения между Евросоюзом и Китаем, если введёт санкции против китайских компаний за якобы помощь России. Об этом 8 мая заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

«Если соответствующие сообщения являются правдой, то европейская сторона может серьёзно нарушить доверие и сотрудничество с Китаем, обострить раскол и конфронтацию в мире», — сказал он, комментируя сообщения СМИ о том, что Евросоюз обсуждает ограничительные меры в отношении компаний КНР. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Представитель МИД призвал Европу «не идти по ошибочному пути», иначе Пекин будет вынужден твёрдо защищать свои права и интересы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Еврокомиссия предложила внести в санкционный список китайские компании 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments за поставки России электроники, микрочипов и полупроводниковой продукции, которая якобы используется в военных целях.

При этом власти Китая отрицают оказание России какой-либо военной поддержки. Обсуждение вопроса о введении санкций назначили на середину мая.