Москва, 8 мая, 2023, 12:22 — ИА Регнум. В России с молодежью, которая ничего не понимает, нужно работать, сразу наказывать и рушить жизнь людей тоже не является выходом. Об этом 8 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналисты напомнили, что подростки в социальных сетях публикуют недостоверные сведения, а потом извиняются.

Песков отметил, что есть настоящие подонки и диверсанты, а есть молодые люди, которые не понимают, что они делают, поэтому их «нужно воспитывать и рассказывать о наших идеалах».

«Сразу наказывать и рушить жизнь людей — это тоже не выход. Всё должно быть сбалансированно. С молодежью нужно работать всем нам», — сказал Песков.

Как передавало ИА REGNUM, подросток, проживающий в ЛНР, оскорблял в соцсетях тех, кто выражал уважение памяти георгиевской ленты, и подменял её свастикой. По информации журналистов, подростка вычислили правоохранители. Он признал вину, сказав, что сожалеет о сделанном, и попросил прощения. По словам подростка, он делал это всё под действием украинской пропаганды.

В Калужской области сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на объекте энергосистемы. Отмечается, что подросток является сторонником идей неонацизма. В материалах дела указано, что в схроне, который оборудовал задержанный, были обнаружены три самодельных зажигательных устройства. Кроме этого, оперативники изъяли средства связи, содержащие инструкции по изготовлению этих зажигательных устройств.