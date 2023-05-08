В Кремле не комментируют вопрос об увеличении российского контингента в Приднестровье

Москва, , 12:11 — REGNUM В Кремле пока не комментируют вопрос о возможном увеличении числа миротворцев в Приднестровье, заявил 8 мая журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российские войска в Приднестровье Mil.ru

«Пока нет, нечего сказать», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

8 мая глава представительства Приднестровской Молдавской Республики в России Леонид Манаков заявил, что власти Приднестровья с учётом роста рисков безопасности просят Россию увеличить численность миротворческого контингента на территории республики. Действующие договорённости позволяют находиться в составе контингента 3100 военнослужащим, фактически их в семь раз меньше, отметил он.

Власти ПМР и ранее несколько раз просили об увеличении количества российских миротворцев, в том числе за счёт набора в ряды миротворцев военнослужащих из числа граждан России, постоянно проживающих в Приднестровье, напомнил Манаков.

Весной 2023 года неоднократно сообщалось о наращивании Украиной числа воинских соединений у границы с ПМР. В Приднестровье опасаются, что ВСУ совместно с молдавской армией могут напасть на республику с целью захвата расположенного в Приднестровье крупного склада боеприпасов.

4 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что значительное число военнослужащих ВСУ сосредоточено у границы с Приднестровьем, однако, по его словам, у Киева нет планов осуществлять нападение.