Путину доложили о ситуации с пожарами в Курганской области
Москва, 8 мая 2023, 12:18 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с пожарами в Курганской области и о принятых мерах. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам.
По словам Пескова, 8 мая президент работает в Кремле, сегодня день российско-киргизских отношений. В Москве находится президент Киргизии Садыр Жапаров. Путин и Жапаров продолжат общение в формате рабочего завтрака.
Представитель Кремля добавил, что глава МЧС Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков проинформировали президента о ситуации с пожарами в регионе и о том, какие меры принимаются.
«Куренков вылетел в Курганскую область и посетил наиболее пожароопасные места», — отметил Песков.
Он сообщил, что в графике Путина много мероприятий, Кремль будет информировать о них. В частности, в Москве готовятся к военному параду 9 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, масштабные природные пожары причинили значительный материальный ущерб гражданам и хозяйствующим субъектам в Курганской области. Погибли по меньшей мере три человека, точное количество погибших устанавливается. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.