Москва, 8 мая, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с пожарами в Курганской области и о принятых мерах. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам Пескова, 8 мая президент работает в Кремле, сегодня день российско-киргизских отношений. В Москве находится президент Киргизии Садыр Жапаров. Путин и Жапаров продолжат общение в формате рабочего завтрака.

Представитель Кремля добавил, что глава МЧС Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков проинформировали президента о ситуации с пожарами в регионе и о том, какие меры принимаются.

«Куренков вылетел в Курганскую область и посетил наиболее пожароопасные места», — отметил Песков.

Он сообщил, что в графике Путина много мероприятий, Кремль будет информировать о них. В частности, в Москве готовятся к военному параду 9 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные природные пожары причинили значительный материальный ущерб гражданам и хозяйствующим субъектам в Курганской области. Погибли по меньшей мере три человека, точное количество погибших устанавливается. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.