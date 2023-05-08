Песков объяснил отмену парадов Победы в ряде регионов РФ мерами предосторожностями

Москва, , 12:05 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отмене парадов в честь Дня Победы в ряде российских регионов.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Это вполне можно понять, когда мы имеем дело с государством — спонсором терроризма, лучше принять меры предосторожности», — сказал он 8 мая журналистам в ходе брифинга.

По его словам, в этом году принять участие в параде Победы можно косвенно, поскольку придумано много форматов празднования этого дня.

«Граждане так или иначе будут самым широким образом отмечать этот праздник», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд регионов РФ принял решение отменить в 2023 году парад Победы и шествие «Бессмертный полк».

К такому решению уже пришла администрация Запорожской области. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, ветераны и труженики тыла тем не менее не останутся без внимания. Об отмене парада Победы сообщили и в Липецке. Как отметил губернатор области Игорь Артамонов, есть информация, что 9 мая возможны провокации в местах массовых акций. Глава региона заявил, что нельзя рисковать людьми.

Власти Орловской области также из соображений безопасности приняли решение отказаться от традиционных мероприятий 9 мая.