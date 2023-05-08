Мэр Киева Кличко заявил о самой массированной атаке на город с начала спецоперации

Киев, , 11:54 — REGNUM В ночь на 8 мая Киев подвергся самой массированной атаке с начала специальной военной операции. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

БПЛА Герань 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, город атаковали 36 дронов-камикадзе. При этом он не уточнил, что именно было повреждено. Он добавил, что погибших нет, пять человек пострадали, их жизни ничего не угрожает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очевидцы рассказали, что в ночь на 8 мая в Киеве и Киевской области были слышны мощные взрывы. Была объявлена воздушная тревога и произошла серия взрывов. При взрывах повреждены резервуар с топливом ёмкостью 10 тонн и газовая труба высокого давления