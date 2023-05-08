Одесса, Украина, 8 мая, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Площадь пожара на складе в Одесской области составила 10 тысяч кв. метров. Об этом 8 мая заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телемарафона «Единые новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

В ночь на 8 мая в СМИ Украины была опубликована информация о взрывах в некоторых городах и областях страны, в том числе в Киеве, сообщалось также о взрывах и пожаре в Одессе.

«На участках, куда попали ракеты, начались пожары. В складском помещении это более 10 тысяч квадратных метров», — уточнила она, добавив, что пожары были «очень мощные», но они уже ликвидированы.

Как передавало ИА REGNUM, по словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, российские военные поразили склады ВСУ, расположенные в Одесской области, в результате произошли пожары и детонация боеприпасов. Власти в Киеве, добавил он, объясняют мощные взрывы пожарами, которые произошли на складах продовольственного предприятия и на черноморском побережье.

В Одессе после сигнала воздушной тревоги небо осветила мощная вспышка. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской и Киевской областях.