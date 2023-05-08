Захар Прилепин был за рулём во время взрыва машины под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, , 12:35 — REGNUM Писатель Захар Прилепин рассказал подробности подрыва его автомобиля у посёлка Пионерский Нижегородской области. Прилепин находился за рулём, а бомба сработала под пассажирским сиденьем, следует из его сообщения в Telegram-канале.

Захар Прилепин © Григорий Сысоев/РИА Новости

По словам писателя, после взрыва он на несколько минут потерял сознание, но потом пришёл в себя и подполз к выбитому лобовому стеклу. К машине подбежали местные жители, они помогли Прилепину выбраться.

«Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулём. Взрыв произошёл под его колесом», — рассказал Прилепин о гибели своего водителя и охранника Александра Шубина.

Шубин находился рядом с Прилепиным на протяжении восьми лет. Это был «бесстрашный солдат и друг, и брат», добавил писатель.

Прилепин получил при взрыве перелом обеих ног и другие травмы. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сразу прислал за ним вертолёт, путь до больницы занял всего 16 минут. Писатель уточнил, что высадил свою дочь из машины всего за пять минут до взрыва.

«Уже здесь мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все», — написал Прилепин.

Как сообщало ИА REGNUM, Захар Прилепин находится в больнице в тяжёлом состоянии, по словам врачей, угрозы его жизни нет. По данным Следственного комитета, взрывное устройство, заложенное на пути следования писателя, привели в действие дистанционно. Мощность бомбы составила более 2 кг в тротиловом эквиваленте. При взрыве автомобиль разорвало на две части.

Подозреваемого в подрыве задержали по горячим следам, им оказался украинец Александр Пермяков 1993 года рождения, ранее судимый за групповой разбой. Мужчина признался, что действовал по заданию спецслужб Украины. Он был завербован ещё в 2018 году, а в минувшем году прибыл на территорию России с целью убийства Прилепина.