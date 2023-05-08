В Индии истребитель МиГ-21 разбился во время тренировочного полёта

Нью-Дели, , 11:45 — REGNUM В Индии во время тренировочного полёта разбился самолёт МиГ-21 ВВС страны, в результате погибли по меньшей мере три человека, передаёт 8 мая телеканал NDTV в соцсетях.

МиГ-21 © Debajyoti Chakraborty

Отмечается, что истребитель упал на деревенский дом вблизи города Суратгарх в штате Раджастхан.

«Пилот благополучно катапультировался, получив легкие травмы. Начата проверка для выяснения причин аварии», — сообщили представители местных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января в штате Мадхья-Прадеш разбились два истребителя, Су-20 и Mirage 2000, Военно-воздушных сил Индии. Истребители потерпели крушение в ходе тренировочных полетов после вылета с базы ВВС в Гвалиоре, один пилот погиб.