В Москве неизвестные сломали челюсть экс-депутату от партии Захара Прилепина

Москва, , 11:35 — REGNUM Бывшего депутата и члена партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» избили в Москве, сообщил источник ИА REGNUM. Полиция разыскивает неизвестных и выясняет причины нападения.

Ахмед Гамзаев dagestan. spravedlivo.ru

Нападение на экс-депутата Народного собрания Республики Дагестан 54-летнего Ахмеда Гамзаева произошло еще 25 апреля, но известно о нем стало только сейчас, когда в полицию из больницы поступила справка об избиении. По словам Гамзаева, в ночь с 25 на 26 апреля у него произошла перепалка в одном из ресторанов Москвы с неизвестным. Перепалка переросла в драку, в ходе которой неизвестный мужчина сломал челюсть бывшему депутату.

«В больницу из ресторана на Шлюзовой набережной поступил 54-летний гражданин с переломом нижней челюсти. В ходе беседы с врачом пострадавший рассказал, что травмы получил в ресторане в результате конфликта с неизвестным мужчиной», — сказал источник.

Сейчас полиция разыскивает неизвестного, которого зафиксировала камера видеонаблюдения в ресторане. Сам Гамзаев заявил ИА REGNUM, что много времени проводит в больнице.

«Чувствую себя нормально, просто мне очень сложно говорить. Я прямо сейчас на процедурах в больнице. Преступников еще не нашли, разбираемся в этом деле вместе с полицией», — заявил Гамзаев.

Как сообщало ИА REGNUM, пришедший в сознание после операции писатель и член партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин сообщил в своем Telegram-канале подробности того, что произошло с ним в Нижегородской области. Он отметил, что сидел за рулём, когда под колесом у пассажирского кресла прогремел взрыв. Именно в той части салона находился водитель и помощник Александр Шубин, который погиб в результате происшествия.