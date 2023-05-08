Харьков, Украина, 8 мая, 2023, 11:51 — ИА Регнум. В Харьковской и Днепропетровской областях прозвучали взрывы, сообщили украинские СМИ. Ранее в регионах была объявлена воздушная тревога.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«Сообщают о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях. Воздушная тревога звучит в ряде областей», — сказано в сообщении, размещённом в Telegram-канале украинского издания «Клименко тайм».

Рано утром 8 мая украинское министерство цифровой трансформации объявило в Харьковской области воздушную тревогу. Чуть позднее воздушную тревогу объявили и в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях.

Кроме того, в ночь на 8 мая воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, там произошла серия взрывов. При взрывах были повреждены резервуар с топливом ёмкостью 10 тонн и газовая труба высокого давления.

Также сообщается о воздушной тревоге в Николаевской и Кировоградской областях Украины. Сигнал тревоги в Николаевской области прозвучал в 09:53 мск, в Кировоградской — 09:57 мск.

В Одесской области тоже была объявлена воздушная тревога, произошла серия взрывов. Некоторые Telegram-каналы опубликовали видео с ослепительной вспышкой от взрыва, который, как утверждается, произошёл в Одессе.

Как позднее сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, российские военные поразили склады ВСУ, расположенные в Одесской области, в результате произошли пожары и детонация боеприпасов.