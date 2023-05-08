Оренбург, 8 мая, 2023, 11:41 — ИА Регнум. В Оренбурге после падения карусели задержан руководитель ООО «Аттракцион-Сервис». Об этом 8 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Оренбургской области.

СК РФ/РИА Новости Обрушение карусели в Оренбурге

Отмечается, что днём 6 мая 2023 года в парке имени 50 лет СССР («Оренпарк»), расположенном на улице Брестской, в ходе работы аттракциона «Цепочная карусель», на котором находились отдыхающие, произошло обрушение опорной колонны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации пресс-службы, в качестве подозреваемого был задержан 36-летний руководитель ООО «Аттракцион-Сервис», предоставляющей услуги отдыхающим в этом парке.

Ранее в ООО «Аттракцион-Сервис» и в ООО «Винтаж», отвечающем за техническое обслуживание аттракционов, следователи провели обыски. Были задержаны руководители ООО «Винтаж» и лицо, фактически осуществляющее организацию установления и эксплуатации аттракционов в парке имени 50 лет СССР («Оренпарк»).

Уточняется, что в отношении троих задержанных в суд было направлено ходатайство об избрании меры пресечения. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, 6 мая в Оренпарке во время движения обвалилась карусель. Предварительной причиной назвали сбой гидравлической системы. В результате пострадали 20 человек, из них 12 потребовалась госпитализация — шести взрослым и шести детям.

Упавшая в Оренпарке карусель «Цепочка» не проходила регистрацию в технадзоре. Как показала проверка, на территории парка зарегистрирована только надувная лодка Spider. Остальные аттракционы не были заявлены в Гостехнадзор, разрешения на них не оформлялись.