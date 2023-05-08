«Военное обозрение»: в Артёмовске войска ВСУ оказались прижаты к пруду

Москва, , 11:17 — REGNUM Военные ВСУ сообщают о продвижении российских штурмовых отрядов в Артёмовске, пишет «Военное обозрение».

Флаги РФ и ЧВК «Вагнер» на оной из многоэтажек в западной части Артёмовска © РИА Новости

Отмечается, что Киев уже перестал говорить о том, что какая-то конкретная улица на западе Артёмовска остаётся под его контролем, поскольку противник и сам достоверно не знает, находится ли та или иная улица под полным его контролем или нет.

Стало известно о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» продвигаются западнее улицы Леваневского, это крайние северо-западные кварталы города.

«К сегодняшнему утру гарнизон противника в городе оказался прижат к Северному ставку (пруду)», — пишет издание.

Также сообщается, что бои идут в районе улицы Победы, которая на юго-западе города выходит к улице Юбилейной, переходящей в дорогу на Хромово и Часов Яр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 7 мая, американская газета The Washington Post написала, что Киев стремится снизить ожидания стран Запада от возможного контрнаступления ВСУ, так как боится не оправдать возложенные на него надежды. Издание в качестве примера процитировало комментарии на эту тему Зеленского и украинского министра обороны Алексея Резникова.

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в субботу, 6 мая, побывал на позициях ВСУ в Артёмовске, где обсудил «необходимые оперативные решения» с командирами подразделений.