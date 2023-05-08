Аэромобильные группировки из трёх регионов РФ направили на тушение пожаров в Тюменской области

Тюмень, , 11:22 — REGNUM Аэромобильные группировки из Татарстана, Оренбургской и Самарской областей будут задействованы в ликвидации природных пожаров в Тюменской области, сообщила 8 мая пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожарные в Тюменской области Главное управление МЧС России по Тюменской области

«Для тушения природных пожаров в наш регион направляются три аэромобильных группировки (из Оренбургской области, Республики Татарстан и Волжского Спасцентра) в количестве 170 человек и 25 единиц техники», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Также в МЧС по региону уточнили, что для усиления группировки авиалесоохраны в Тюменскую область прибыли 30 сотрудников «ЯмалСпас». Они принимают участие в ликвидации лесного пожара вблизи деревни Речкина.

«Также 50 сотрудников авиалесохраны из Республики Коми принимают участие в ликвидации лесного пожара возле села Муллаши Тюменского муниципального района. Их 49 коллег из Республики Карелия принимают участие в ликвидации лесного пожара в районе поселка Богандинский», — сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Всего в тушении пожаров в Тюменской области принимают участие более 1,2 тыс. человек, задействованы 340 единиц техники, в том числе авиация, пожарные поезда и специальная техника Минобороны РФ.

Накануне в информационном центре правительства региона сообщили, что при тушении пожара вблизи деревни Красный Яр в Тюменской области погиб один человек, ещё двое пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, природные пожары уничтожили 124 строения в Тюменской области. Речь идет о распространении огня в деревне Речкина, посёлке Богандинский и в трёх садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Для борьбы с огнем привлекли самолет Ил-76 МЧС и три вертолета.