Задержанному за покушение на Прилепина предъявили обвинение
Москва, 8 мая 2023, 11:06 — REGNUM Подозреваемому в попытке убийства писателя Захара Прилепина Александру Пермякову предъявлено обвинение в терроризме, следствие ходатайствует о его аресте. Об этом 8 мая сообщает Следственный комитет РФ.
Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела Пермякову предъявлено обвинение в совершении теракта и незаконном обороте оружия.
«Следствие ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, покушение на писателя Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области. В результате теракта погиб водитель и помощник Прилепина Александр Шубин. Сам писатель был госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Задержанный по делу Пермяков рассказал следователям на допросе, что действовал по заданию спецслужб Украины. Он сообщил, что его завербовали в 2018 году, а в 2022-м он заехал на территорию России с целью убийства Прилепина.
В МИД России 6 мая заявили, что ответственность за теракт несут не только власти Украины, но и их западные кураторы, в том числе США.
7 мая Прилепин сообщил, что при взрыве получил перелом обеих ног, один перелом открытый. По его словам, он находился за рулём машины, которую взорвали.