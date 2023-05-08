Донецк, , 11:03 — REGNUM Министерство спорта России должно оказать поддержку ДНР, необходимо развивать местный футбольный клуб «Шахтёр», заявил 8 мая заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Рабочая поездка вице-премьера РФ Чернышенко в ДНР © Пресс-служба вице-премьера РФ Чернышенко/ ТАСС

Он напомнил, что чемпионат ДНР по футболу стартует уже в мае, у региона 10 команд из 10 различных городов.

«Конечно, этот легендарный клуб (донецкий «Шахтер») как бренд должен здесь быть», — отметил Чернышенко в рамках рабочей поездки в ДНР.

Он добавил, что необходимо определиться с площадками, на которых будут проходить тренировки.

«Здесь задача министерства спорта помочь вам, чтобы регулярная спортивная жизнь в республике была налажена», — заключил зампредседателя правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства Михаил Мишустин 27 апреля заявил об утверждении долгосрочной программы развития четырёх новых регионов России. Планируется восстановить производственные фонды, создать условия для благосостояния людей и для защиты их прав.

В некоторых сферах социально-экономической жизни, в частности в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, предстоит фактически выстраивать систему заново.