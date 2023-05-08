Анкара, 8 мая, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в стране не обращают внимания на заявления президента США, при этом если бы Анкара доверяла Вашингтону, то судьба республики была схожа с судьбой Афганистана. Его слова опубликовала газета Hürriyet.

Sha Dati/Global Look Press Сулейман Сойлу

«С Тайипом Эрдоганом западная опека была ликвидирована. В настоящее время нет ни одного института, который находился бы в руках исполнительной власти, но был бы прозападным», — приводит издание слова Сойлу.

Он также напомнил, что было время, когда в Турции СМИ были ориентированы на Запад.

«Если американские послы что-то говорили, это становилось главной новостью. Сейчас, если что-то говорит президент США, Турция не обращает на него внимания», — заявил глава МВД Турции.

Он также обратил внимание на угрозу создания «террористического государства» у границ республики.

«Я был в Хатае, и мы показали, насколько важен Хатай в условиях землетрясения. Теперь, насколько безопасно было бы иметь террористическое государство в этом регионе? Если бы мы доверились здесь США, мы бы закончили как Афганистан», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Сойлу заявил, что Соединённые Штаты пытаются создать «террористическое государство» около Турции. Он также добавил, что страна столкнулась с самой крупной в мире миграционной волной. Все эти события привели к различного рода издержкам. По словам главы МВД Турции, США хотят создать рядом с Турцией террористическое государство, руководство республики принимает меры предосторожности, были проведены четыре крупные операции против этого.