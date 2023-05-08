Москва, 8 мая, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев заявил, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо являются провокаторами. Об этом 8 мая сообщает «РБ Спорт».

Александр Вильф/РИА Новости Игрок Спартака «Александр Соболев»

«Им дали себя так вести — они и ведут. Их вознесли до небес, они у нас в России витают где-то в облаках — к ним нельзя прикоснуться, нельзя ничего сказать», — сказал Соболев.

По его словам, в матче 26-го тура Российской премьер-лиги, который прошёл 7 мая, Малком постоянно провоцировал игроков «Спартака».

Соболев рассказал, что после забитого «Зенитом» гола Малком подбежал к футболистам «Спартака» и говорил, что «сегодня они станут чемпионами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:2 в матче 26-го тура РПЛ и досрочно стал чемпионом России. При этом санкт-петербургский клуб повторил свой рекорд по досрочному завоеванию титула чемпиона России по футболу.