Пекин, 8 мая, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Китай защитит свои интересы в случае, если Евросоюз введёт санкции в отношении семи китайских компаний из-за поставок оборудования России. Об этом официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил 8 мая на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Если сообщения СМИ о возможных санкциях со стороны ЕС подтвердятся, сообщил китайский дипломат, это серьёзно подорвёт взаимное доверие и сотрудничество Пекина с Евросоюзом. Так он прокомментировал информацию о возможных ограничительных мерах в отношении семи технологических компаний КНР, которые поставляют России оборудование.

«Европейской стороне не стоит совершать ошибку, в противном случае Пекин будет вынужден решительно защитить свои рационально обоснованные законные права», — подчеркнул Ван Вэньбин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Еврокомиссия предложила внести в санкционный список китайские компании 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments за поставки России электроники, микрочипов и полупроводниковой продукции, которая якобы используется в военных целях.