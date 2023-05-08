Санкт-Петербург, 8 мая, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» повторил свой рекорд по досрочному завоеванию титула чемпиона России по футболу.

Алексей Даничев/РИА Новости Игроки «Зенита»

«Зенит» под руководством главного тренера Сергея Семака оформил чемпионство в 26-м туре — за четыре тура до завершения турнира. Такой же результат команда показала в сезоне 2019/20.

Кроме того, в 1993 году Спартак» под руководством Олега Романцева оформлял чемпионство за четыре тура до окончания чемпионата, но тогда команды проводили по 34 матча.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) и досрочно стал чемпионом страны. Матч завершился со счётом 3:2.