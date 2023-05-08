Москва, 8 мая, 2023, 10:55 — ИА Регнум. На юге Москвы произошёл пожар, сообщает 8 мая корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По его словам, пожар, предположительно, произошёл в ночном клубе «Зона». Он уточнил, что огонь вспыхнул по адресу: Ленинская слобода д.19 к2. Площадь пожара составляет, по предварительным данным, около 30 квадратных метров.

«Идёт по фасадной части здания, людей внутри быть не должно», — передаёт корреспондент агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 мая, стало известно о возгорании стройматериалов на территории стройки по адресу: улица Наташи Ковшовой, дом 17 на западе Москвы.

В этот же день в столичном управлении МЧС сообщили, что пожар удалось ликвидировать. Пострадавших в результате произошедшего, согласно предварительным данным, нет. Причина возгорания, а также ущерб устанавливаются.