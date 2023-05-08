В МИД КНР заявили, что торговые отношения России и Китая не направлены против третьих стран

Пекин, , 10:49 — REGNUM Торговые отношения России и Китая не направлены против третьих стран, заявил 8 мая официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

США и Китай Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Таким образом дипломат прокомментировал возможные санкции Евросоюза против китайских компаний, которые якобы оказывают России поддержку.

«Торгово-экономические отношения России и Китая честные и прозрачные, они не направлены против третьих стран, не подвергаются вмешательству третьих сторон и принуждению», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия впервые с начала украинского конфликта предложила ввести санкции в отношении некоторых китайских компаний за поставки оборудования в Россию, которое якобы применяется в военных целях.

В неутвержденный санкционный список попали компании 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments.