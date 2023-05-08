Пушилин и Кириенко поздравили 105-летнего донбасского ветерана с наступающим Днём Победы

Донецк, , 11:01 — REGNUM Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин вместе с замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко поздравили 105-летнего ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Григория Верланова с наступающим Днём Победы. Об этом Пушилин сообщил в своём Telegram-канале.

Денис Пушилин вместе с Сергеем Кириенко поздравили 105-летнего ветерана Великой Отечественной войны Григория Верланова Кадр из видео

По словам главы ДНР, Григорий Павлович Верланов воевал с первых дней ВОВ до последних, Победу встретил в Потсдаме. Он не раз был ранен, дважды попадал в плен, но всегда выбирался. Кроме того, он принимал участие в войне с Японией.

«Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко поздравили Григория Павловича с наступающим Днём Победы», — написал Пушилин, добавив, что курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища провели для него парад.

Также вместе с Кириенко глава ДНР возложил цветы к Монументу Славы в городе Шахтёрске.

«Посетили мемориальный комплекс «Саур-Могила», где отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны и погибшим защитникам Донбасса в нынешнем противостоянии», — сообщил он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза провёл обсуждение вопросов подготовки празднования Дня Победы.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что традиционного приёма по случаю Дня Победы в этом году в Кремле не будет. Однако президент РФ, как обычно, в День Победы выступит на параде на Красной площади.