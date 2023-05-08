Смоленск, , 10:41 — REGNUM Неизвестный беспилотный летательный аппарат упал на территории Смоленской области. В полицию о нём сообщила местная жительница, сообщил 8 мая Telegram-канал Shot.

Летающий дрон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Дрон с камерой и Wi-Fi-передатчиком рухнул на землю в деревне Власово Тёмкинского района. Его нашла возле своего участка 65-летняя женщина.

Прибывшие на место полицейские не обнаружили на аппарате взрывных устройств. Не было на нём и маркировки. Внутри находились двигатель, аккумуляторная батарея, видеокамера и передатчик. Дрон изъят, его владельца устанавливают правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестные беспилотники стали регулярно появляться в российских регионах, в том числе удалённых от границы с Украиной. Так, в ночь на 7 мая беспилотник заметили над аэропортом Внуково, из-за этого на время ограничили вылеты. Днём дрон с видеокамерой обнаружили в Новосибирске на территории авиационного завода, который производит комплектующие для бомбардировщиков Су-24. Аппарат направили на экспертизу.