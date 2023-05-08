Киев, , 10:25 — REGNUM Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины, 8 мая свидетельствуют данные онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации.

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

Сигнал тревоги в Николаевской области прозвучал в 09:53 мск, в Кировоградской — 09:57 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 мая в Одесской области была объявлена воздушная тревога, произошла серия взрывов. Некоторые Telegram-каналы опубликовали видео с ослепительной вспышкой от взрыва, который, как утверждается, произошёл в Одессе.