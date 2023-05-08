До 300 тысяч переехавших с Украины детей остаются вне польской системы образования. Рано или поздно в стране образуется большая социальная группа необразованной молодежи, не знающей языка. Такие люди не смогут найти работу по способностям и интегрироваться в местное общество.

Станислав Стремидловский, , 16:35 — REGNUM Украинские дети, находящиеся в Польше, покидают местные школы. Лишь 44% из них в принципе охвачены польским образованием, при этом за последние полгода еще около 10 тысяч украинцев перестали посещать польские школы.

Польша и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным на март сего года в учреждениях польской системы образования числились 187 тысяч учеников с Украины. По словам министра образования и науки Польши Пшемысла Чарнека, в прошлом году их было 200 тысяч на фоне того, что «вне системы образования остаются 200–300 тысяч украинских детей».

Когда в прошлом году резко вырос поток украинских беженцев в Польшу, перед Варшавой встал вопрос, что делать с детьми вынужденных переселенцев. В принципе, польские власти могли бы поддержать проект развития онлайн-обучения в образовательных центрах, находящихся на Украине.

Но это если исходить из предположения, что беженцы после разрешения украинского конфликта вернутся домой и поэтому нет смысла вкладываться в их интеграцию в польское общество. Правящая коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (и не только она) руководствовалась иными соображениями.

«Прежде всего, необходимо отказаться от онлайн-обучения для самых маленьких учеников», — заявил на днях в интервью Rzeczpospolita президент Центра гражданского образования Енджей Витковский. По словам эксперта, «социальные издержки дистанционного обучения велики».

«В Польше может появиться группа до 200 тысяч человек, которые рано покинули школу и не знают языка. Это будут люди, которые, скорее всего, не смогут найти работу, соответствующую их способностям, что повлечет за собой их маргинализацию и, как следствие, неудачу в интеграции», — заключает Витковский.

Украинские беженцы, выезжающие в Польшу, на железнодорожном вокзале во Львове © i-Images via ZUMA Press/ТАСС

Вариантов решения проблемы виделось два. Первый: создание украинских классов в польских школах, а в перспективе — создание реального двуязычия в самой Польше. Второй: ускоренное обучение украинских детей польскому языку и введение для них обязательного образования в польских школах.

Последний сюжет обозначил Чарнек, сказав о его возможности в случае «затяжного конфликта». По его словам, «мы не можем позволить нескольким сотням тысяч детей с Украины оказаться вне системы образования на год, два или три».

Пока не совсем понятно, что именно выбрала Варшава. С одной стороны, для украинских учеников были созданы подготовительные центры и введены дополнительные часы польского языка. С другой, ныне существующие правила имеют срок действия до 31 августа сего года, а финансирование — до февраля 2024 года.

Однако директорам польских школ нужно уже сейчас понять, что будет дальше. «Министр образования должен сказать нам, что делать с учениками с Украины в новом учебном году, — отмечает директор начальной школы № 1 в Щирке Януш Макух. — Будут у нас эти дети или нет, мы продлеваем часы польского языка или их лучше не планировать?».

Судя по всему, срок действия правил будет продлен. И это ставит еще один важный вопрос: а чему будут учить украинских детей в польских школах. Особенно это актуально в случае преподавания истории, где содержится немало проблемных и даже «опасных» сюжетов для польско-украинских отношений.

В конце прошлого года министр образования уже касался этой темы. Он выступил с критикой неназванных оппозиционных сил, предложивших не давать украинским детям правду о Волынской резне.

«Сегодня на Украине идет война, украинцы отдают свою кровь, но это не значит, что мы должны забыть о крови поляков, пострадавших от преступных нападений и преступных действий украинских националистов», — сообщил Чарнек.

Если «Право и Справедливость» победит на очередных парламентских выборах, запланированных на осень, следующие четыре года она продолжит реализовывать свой подход к образованию как к институту «правильного патриотического воспитания», связанного с «безопасностью Польши».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на съезде правящей партии PIS © JP Black/Global Look Press

Однако может сложиться ситуация, когда на уроках истории украинским детям будут давать одну версию, а дома родители предложат «альтернативную», в которой украинские националисты будут героями, а не преступниками.

При этом не факт, что школьные учебники, в которых говорится о «польской цивилизаторской миссии на Востоке и идеализируются Восточные Кресы», будут переписываться в случае победы оппозиции.

«В Польше уже давно должна была состояться дискуссия о школьных учебниках и работа над новыми. Почему нет широких дебатов на тему, какую историю мы хотим популяризировать, какую историю мы хотим преподавать польским и украинским детям?» — задается вопросами Адам Бальцер из колледжа Восточной Европы.

У правящей партии и оппозиции могут быть свои ответы. Первые хотели бы интегрировать и ассимилировать украинцев на своих условиях, вторые — «вернуть» Польшу на Запад и отгородиться от Востока.

Очевидно, варшавский салон еще не готов признавать соседей равными полякам и видит свою задачу в приобщении украинцев к «латинской цивилизации», а если не получится, то игнорировании их.