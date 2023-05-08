Киев, 8 мая, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Украина продолжит нападать на русских по всему миру. Об этом заявил глава управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News в ответ на заявление журналиста о том, что спецслужбы США признали власти Украины причастными к теракту, в результате которого погибла дочь российского писателя и философа Александра Дугина Дарья.

Кадр из видео Глава управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов

«Всё, что я прокомментирую по этому вопросу, это то, что мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины», — приводит издание его слова.

Как передавало ИА REGNUM, Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля в Одинцовском районе Подмосковья. По информации ФСБ РФ, теракт был организован украинскими спецслужбами, исполнителем была Наталья Вовк. Она служила в 12-й бригаде украинской нацгвардии, куда входил националистический полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После совершения преступления фигурантка сбежала в Эстонию. Ей помогал житель Украины — Богдан Цыганенко, который обеспечивал её поддельными документами и автомобильными номерами.

Ответственность за теракт против российского писателя Захара Прилепина несут не только власти Украины, но и их западные кураторы, в том числе Соединённые Штаты. Об этом сказано в распространённом 6 мая заявлении МИД России. Из материалов, оперативно полученных МВД России и Следственным комитетом России, очевидно, что речь идёт о теракте, который был организован и исполнен Киевом, за которым, в свою очередь, стоят западные кураторы.