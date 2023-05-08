Москва, , 10:24 — REGNUM Архивные документы о зверствах гитлеровцев в Артёмовске и других городах Сталинской (Донецкой) области в годы Великой Отечественной войны обнародованы ФСБ России. Они опубликованы на сайте спецслужбы.

Гитлеровцы в СССР

Фашистская оккупация Сталинской (с 1961 года — Донецкой) области длилась с октября 1941-го по сентябрь 1943 года. За этот период гитлеровцы истребили по меньшей мере 174 тыс. мирных граждан и 149 тыс. военнопленных, а ещё свыше 252 тыс. советских граждан угнали на принудительные работы в Германию.

Документы об уничтожении мирных жителей Артёмовска, Краматорска, Славянска, Горловки и Сталино (с 1961 года — Донецк) рассекречены в рамках научно-просветительского проекта «Без срока давности». В них говорится, в частности, о массовых расстрелах советских граждан, в том числе детей, у шахты «4-4 бис» в пригороде Сталино. К шахте также свозили тела умерщвлённых людей. По оценкам, всего в ней было погребено более 75 тыс. человек.

Оккупированный Артёмовск нацисты сразу же переименовали в Бахмут. В городе создали пять лагерей для «неблагонадёжных граждан» и согнали туда до 3 тыс. человек. Многих расстреляли после допросов, других использовали для принудительных работ.

Молодых женщин нацисты заставили «работать» в домах терпимости, всего их было четыре. Женщины, заболевшие венерическими заболеваниями, исчезали, их место занимали новые.

Около 3 тыс. евреев, собранных в январе 1942 года под предлогом эвакуации, были умерщвлены. Взрослых убивали угарными газами, а детей — ядом.

У горожан отобрали зимние вещи и остатки продовольствия «на нужды немецкой армии», выходить из города запретили под угрозой расстрела. Свидетель А. Манукалов рассказал, что беременную женщину с тремя малолетними детьми расстреляли за то, что она ходила за продуктами на свой огород, расположенный за пределами города. Женщину и детей казнили в овраге между алебастровыми заводами.

«15-летнего мальчика А. Нарыжного немцы избили резиновыми палками, натравили на него собаку и заставили копать для себя могилу за помощь одному из военнопленных, которому юноша передал свёклу», — говорится в документах.

Перед наступлением Красной армии нацисты и их пособники уничтожили уцелевшие в городе здания, а населению приказали идти на запад. Тех, кто отказался уходить, расстреливали.

«Вместе со зданием 1-й городской больницы были сожжены оставшиеся там больные», — также указано в документах.

В октябре 1947 года в городе Сталино прошёл открытый судебный процесс над 12 нацистскими преступниками, непосредственно участвовавшими в уничтожении населённых пунктов и расправах над мирными жителями. Десятерых из них приговорили к 25 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях, ещё двоих — к 20 и 15 годам заключения.

Акт № 2 комиссии по выявлению зверств немецких фашистов над мирным населением. 14 сентября 1943 г. Артёмовск Федеральная служба безопасности Российской Федерации

Акт комиссии по выявлению зверств немецких фашистов над мирным населением. 4 октября 1943 г. Артёмовск. Стр. 1 Федеральная служба безопасности Российской Федерации Акт комиссии по выявлению зверств немецких фашистов над мирным населением. 4 октября 1943 г. Артёмовск. Стр. 2 Федеральная служба безопасности Российской Федерации

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что преступления нацистов не должны быть преданы забвению. Они не имеют срока давности и не должны повториться никогда.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле ФСБ России обнародовала новые рассекреченные документы о последних днях главы нацистской Германии Адольфа Гитлера в рейхсканцелярии.