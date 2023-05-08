Горловка, ДНР, 8 мая, 2023, 09:32 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими войсками посёлка шахты имени Гагарина в Горловке пострадала женщина, сообщил 8 мая мэр города Иван Приходько.

Сергей Батурин/РИА Новости Окно жилого дома, разбитое в результате обстрела со стороны ВСУ

«Обстрелом украинских террористов ранена мирная горловчанка в посёлке шахты имени Гагарина», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны Вооружённых сил Украины пострадала мирная жительница.

Второго мая ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области из установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. В результате обстрела, как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, погибли два человека.