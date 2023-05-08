Курган, 8 мая, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Глава МЧС России Александр Куренков назвал хорошей работу экстренных служб на тушении масштабных пожаров в Курганской области.

Елизавета Семина/РИА Новости Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков

«Я считаю, что все службы отработали хорошо, все старались, обстановка была сложной, в рамках условий, в рамках того ветра, который достигал местами 30 м/с», — сказал он журналистам в ходе рабочего визита в Курганскую область.

Куренков добавил, что пожар развился в крупный за 30-40 минут, местами высота огня достигала 8-10 м.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожарным удалось локализовать три из девяти природных пожаров, угрожавших населённым пунктам в Курганской области, один пожар ликвидирован. Самой сложной ситуация остаётся в городе Кургане и деревне Юлдус.

В результате масштабных природных пожаров в регионе был причинён значительный материальный ущерб гражданам и хозяйствующим субъектам. В результате пожара погибли как минимум три человека, точное количество погибших устанавливается. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.