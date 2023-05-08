Анкара, 8 мая, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Запад заинтересован в продолжении конфликта на территории Украины и не стремится к его урегулированию. Такое мнение в эфире телеканала Habertürk высказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Tahirselim2016 Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын

По его словам, сейчас международная конъюнктура больше на стороне войны, чем мира, при этом ведущие западные силы являются сторонниками её продолжения.

Чиновник высказал мнение о том, что сторонами конфликта являются не Киев и Москва, а Россия и Запад, который не хочет мирного урегулирования.

Он назвал данное противостояние «новой холодной войной», отметив, что у Анкары есть предложение по преодолению кризиса, над реализацией которого она в настоящее время работает. Калын добавил, что «есть перспективы».

«У нас есть предложение. Есть перспектива, над которой мы работаем», — напомнил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что в возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине, по мнению Анкары, должны наряду с Россией принимать участие Евросоюз и США. Как отметил Калын, Анкара убеждена, что в конце концов сторонам конфликта на Украине придётся начать переговоры после того, как они понесут большие потери и начнут уставать от военных действий.

Ранее в Турции назвали «неэффективными» санкции Запада против Москвы. По словам представителя президента Турции Ибрагима Калына, меры Запада не изменили действия России и не помогли Украине.