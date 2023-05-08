В Японии из-за резкого запаха около школы госпитализировали более 50 детей
Токио, 8 мая 2023, 08:47 — REGNUM В Японии более 50 детей были госпитализированы после того, как на территории школы в городе Яо был зафиксирован резкий запах, сообщило 8 мая агентство Kyodo.
Отмечается, что в экстренные службы города поступило сообщение о неприятном запахе в районе школы. Не исключена утечка газа.
Ученики были эвакуированы во двор школы, однако позже многие начали жаловаться на ухудшение самочувствия.
По данным агентства, 51 ребёнок был госпитализирован.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в сербском городе Пирот поезд с вагонами, перевозившими аммиак, сошёл с рельсов. Произошла утечка газа, отравился 51 человек.