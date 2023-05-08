Токио, 8 мая, 2023, 08:47 — ИА Регнум. В Японии более 50 детей были госпитализированы после того, как на территории школы в городе Яо был зафиксирован резкий запах, сообщило 8 мая агентство Kyodo.

Отмечается, что в экстренные службы города поступило сообщение о неприятном запахе в районе школы. Не исключена утечка газа.

Richard Atrero de Guzman/Global Look Press Скорая помощь

Ученики были эвакуированы во двор школы, однако позже многие начали жаловаться на ухудшение самочувствия.

По данным агентства, 51 ребёнок был госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в сербском городе Пирот поезд с вагонами, перевозившими аммиак, сошёл с рельсов. Произошла утечка газа, отравился 51 человек.