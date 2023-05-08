В Японии из-за резкого запаха около школы госпитализировали более 50 детей
Токио, 8 мая, 2023, 08:47 — ИА Регнум. В Японии более 50 детей были госпитализированы после того, как на территории школы в городе Яо был зафиксирован резкий запах, сообщило 8 мая агентство Kyodo.
Отмечается, что в экстренные службы города поступило сообщение о неприятном запахе в районе школы. Не исключена утечка газа.
Richard Atrero de Guzman/Global Look Press
Скорая помощь
Ученики были эвакуированы во двор школы, однако позже многие начали жаловаться на ухудшение самочувствия.
По данным агентства, 51 ребёнок был госпитализирован.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в сербском городе Пирот поезд с вагонами, перевозившими аммиак, сошёл с рельсов. Произошла утечка газа, отравился 51 человек.