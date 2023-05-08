Нью-Дели, 8 мая, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Как минимум 21 человек погиб в результате опрокидывания туристической лодки в индийском штате Керала. Об этом 8 мая сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Трагедия произошла в округе Малаппурам. Как уточнил местный офицер полиции, после крушения лодки было обнаружено 21 тело. Точное количество людей, находившихся на лодке, неизвестно, поэтому поисково-спасательная операция будет продолжена.

На место происшествия прибыли спасатели и медики, в связи с трагедией министр здравоохранения штата Вина Джордж созвала экстренное совещание.

Главный министр штата Пинарайи Виджаян выразил соболезнования родным и близким погибших и приказал эффективно координировать спасательную операцию, которая находится, по его словам, под контролем кабинета министров.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также выразил свои соболезнования семьям и друзьям погибших и распорядился выплатить около двух миллионов индийских рупий (около $24,4 тысячи) ближайшим родственникам каждого, ставшего жертвой крушения лодки.