Москва, , 08:35 — REGNUM Некоторые действия собственников жилья могут обернуться штрафом, в их числе — шум, перепланировка и курение на балконе. Об этом сообщил депутат Государственной думы России Никита Чаплин («Единая Россия»).

Первое из пяти действий, за которые можно получить штраф, не выходят из квартиры, это шум. Обычно размер штрафа и период времени, когда шум запрещён, устанавливаются региональным законодательством.

«Чаще всего — это время с 22:00 до 7:00 и «тихий час» в обед. В Москве, например, штраф за нарушение до 2 тыс. рублей», — сказал Чаплин РИА Новости.

Второй повод для штрафа — перепланировка. Самостоятельное объединение балкона или спальни с кухней может обернуться штрафом до 2,5 тыс. рублей, напомнил депутат.

Оштрафовать собственника квартиры также могут в случае, если жилплощадь используется в качестве магазина или хостела. Такое нарушение повлечёт за собой штраф до 1,5 тыс. рублей и запрет на ведение незаконной деятельности.

Четвёртое основание для штрафа — курение на балконе. За это предусмотрен штраф до 1,5 тыс. рублей. Курение на детской площадке или в подъезде наказывается штрафом до 3 тыс. рублей.

Кроме того, оштрафовать жильцов могут за выбрасывание мусора в подъезд или за грязную квартиру, из которой к соседям бегут тараканы. В таком случае штраф составит до 3 тыс. рублей, отметил парламентарий и призвал собственников жилья следовать правилам.