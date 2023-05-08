Москва, 8 мая, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Некоторые действия собственников жилья могут обернуться штрафом, в их числе — шум, перепланировка и курение на балконе. Об этом сообщил депутат Государственной думы России Никита Чаплин («Единая Россия»).

Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Никита Чаплин

Первое из пяти действий, за которые можно получить штраф, не выходя из квартиры, это шум. Обычно размер штрафа и период времени, когда шум запрещён, устанавливаются региональным законодательством.

«Чаще всего — это время с 22:00 до 7:00 и «тихий час» в обед. В Москве, например, штраф за нарушение — до 2 тыс. рублей», — сказал Чаплин РИА Новости.

Второй повод для штрафа — перепланировка. Самостоятельное объединение балкона или спальни с кухней может обернуться штрафом до 2,5 тыс. рублей, напомнил депутат.

Оштрафовать собственника квартиры также могут в случае, если жилплощадь используется в качестве магазина или хостела. Такое нарушение повлечёт за собой штраф до 1,5 тыс. рублей и запрет на ведение незаконной деятельности.

Четвёртое основание для штрафа — курение на балконе. За это предусмотрен штраф до 1,5 тыс. рублей. Курение на детской площадке или в подъезде наказывается штрафом до 3 тыс. рублей.

Кроме того, оштрафовать жильцов могут за выбрасывание мусора в подъезд или за грязную квартиру, из которой к соседям бегут тараканы. В таком случае штраф составит до 3 тыс. рублей, отметил парламентарий и призвал собственников жилья следовать правилам.

Ранее депутат Чаплин рассказал ИА REGNUM о рисках, связанных с присоединением садовых некоммерческих товариществ (СНТ) к населённым пунктам. Так, для получения различных муниципальных благ придётся изменить генеральный план поселения. Также может потребоваться доплата из-за разницы кадастровых стоимостей участков. Встанет и вопрос об открытости территории бывшего СНТ для всех желающих. В целом, отметил депутат, из-за ограничений, связанных с инфраструктурой, вряд ли стоит ожидать массового присоединения садовых товариществ к населённым пунктам.