Пекин, , 08:21 — REGNUM Глава МИД КНР Цинь Ган в ходе встречи с послом Соединённых Штатов Америки в Китае Николасом Бернсом призвал руководство США прекратить поддерживать сепаратистские силы Тайваня. Об этом сообщило РИА Новости.

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган © Зафар Халилов/Sputnik/РИА Новости

«Следует правильно подходить к тайваньскому вопросу, прекратить опустошать принцип одного Китая, прекратить поддерживать и попустительствовать сепаратистским силам «независимости Тайваня», — приводит агентство слова китайского министра.

Кроме этого, он обратил внимание Вашингтона на необходимость уважать «красные линии» Китая, прекратить нарушать его суверенитет, интересы развития и безопасность.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган на заседании Совета глав МИД государств — членов ШОС отметил, что странам — участницам Шанхайской организации сотрудничества необходимо укреплять сплочённость и взаимное доверие, чтобы противостоять вмешательству внешних сил. Цинь Ган отметил важность более глубокого сотрудничества в сфере безопасности и сохранения мира в регионе и указал на необходимость продолжения борьбы с терроризмом, наркотрафиком и транснациональной организованной преступностью.

5 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что оружие на $500 млн готовятся передать Тайваню США по ускоренной процедуре, ранее отработанной на оказании военной помощи Украине. Эти вооружения будут выделены по указанию президента США Джо Байдена из американских запасов.

По информации издания Global Times, эксперты в Китае обвинили США в превращении Тайваня в «пороховую бочку». Они предупредили, что план США отправить Тайваню военную помощь на сумму 500 млн долларов с использованием президентских полномочий по выводу войск (PDA) (тот же чрезвычайный орган, который использовался для Украины) ещё больше превратит остров в пороховую бочку.

Глава американской Национальной разведки Эврил Хейнс допустила остановку производства чипов на Тайване в случае, если Китай предпримет силовые действия в отношении него.

Как указала глава нацразведки, выпускаемые самым крупным тайваньским производителем TSMC микрочипы используются «почти во всех категориях электронных устройств» в мире и в случае конфликта это производство может остановиться.