Yle: конфликт на Украине обеспечил работой жителей шведского города Эрншельдсвик

Хельсинки, , 07:54 — REGNUM Конфликт на Украине существенно улучшил ситуацию с работой в шведском городе Эрншельдсвике, где находится завод по производству военной техники BAE Systems Hägglunds, написал обозреватель Пирьо Аувинен в своей статье для финского издания Yle.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На предприятии выпускают боевые машины пехоты (БМП) CV90 и гусеничные бронированные вездеходы BvS10. В городе, который находится на севере Швеции, проживают около 55 тысяч человек.

Растущие потребности военно-промышленного комплекса дали Эрншельдсвику сотни новых рабочих мест. При этом уровень безработицы в городе упал до 6%, что ниже среднего показателя по королевству.

Генеральный директор BAE Systems Hägglunds Томми Густафссон-Раск в свою очередь рассказал, что враждебное отношение Запада к России стало понемногу отражаться на деятельности завода ещё девять лет назад, но «только сейчас» начали поступать заказы, связанные непосредственно с украинским конфликтом.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая стало известно, что Еврокомиссия готовит документы по ускоренной милитаризации экономики ЕС. Эта инициатива направлена на то, чтобы превратить производство оружия в одно из приоритетных направлений развития Евросоюза наряду с зеленой энергетикой.