Николаев, Украина, 8 мая, 2023, 07:32 — ИА Регнум. Сотрудники военкоматов в Николаеве останавливают в городе всех мужчин без разбора и забирают их в пункты мобилизации, сообщил журналистам активист местного подполья.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

«В районе, где я живу, придурки из военкоматов бесконечно носятся и забирают всех мужиков без разбора, и тянут их в пункты мобилизации», — рассказал подпольщик в видеобращении, показанном РИА Новости.

Мужчина отметил, что большинство жителей Николаева не хотят участвовать в боевых действиях, зная, что ежедневно на фронте «гибнет по несколько сотен простых парней». Активист также попросил женщин города убеждать своих родных игнорировать украинскую мобилизацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что мобилизация на Украине приобретает чудовищный характер и преимущественным образом проводится в восточных регионах страны. Он рассказал об изоляторе временного содержания в Одессе, куда людей свозили и держали в бесчеловечных условиях перед отправкой на передовую.