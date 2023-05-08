В Киеве взрывами повреждены резервуар с топливом и газовая труба высокого давления

Киев, , 07:09 — REGNUM Резервуар с топливом емкостью 10 тонн и газовая труба высокого давления были повреждены при взрывах в Киеве. Об этом 8 мая сообщила военная администрация города в своём Telegram-канале.

Уточняется, что в Соломенском районе Киева, где в ночь на 8 мая произошла серия взрывов, был повреждён резервуар с дизельным топливом. Была зафиксирована утечка топлива, без возгорания, на место происшествия направлены спасатели.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Кроме того, вероятно, из-за падения обломков, повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела. Газ перекрыт, на настоящий момент пожар ликвидирован.

Информация о разрушениях и пострадавших во всех районах города уточняется.

В ночь на 8 мая в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога и произошла серия взрывов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога, объявленная в ряде регионов Украины вечером 7 мая, была отменена лишь к утру 8 мая.

В ночь на 8 мая украинские СМИ сообщали о серии взрывов в ряде городов и областей Украины, в том числе в Киеве, Киевской области, а также в Черниговской области. В Одессе украинские СМИ и очевидцы в соцсетях рассказали о нескольких взрывах, мощной вспышке и пожаре на объекте, который не назывался.