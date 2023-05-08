Николаев, Украина, 8 мая, 2023, 06:53 — ИА Регнум. Подполье Николаева представило список целей для нанесения ударов по местам в городе, где располагаются подразделения местных силовых органов Украины, сообщил журналисту один из активистов подполья.

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

Речь идет о восьми пунктах дислокации украинской полиции, которые находятся в различных частях областного центра. Представитель организации призвал мирных граждан не приближаться к указанным адресам.

«Прошу всех николаевцев в ближайшее время там не находиться», — сказал подпольщик, слова которого цитирует РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта стало известно, что активисты подполья Николаева передали российской стороне координаты украинской базы диверсантов на острове Майский, чем помогли уничтожить этот военный объект.