Глава МЧС Куренков прибыл в Курганскую область для координации тушения пожаров

Курган, , 06:49 — REGNUM Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курган для координации тушения масштабных ландшафтных пожаров, действующих в Курганской области. Об этом 8 мая сообщает РИА Новости.

Министр планирует совершить облёт пострадавших районов Курганской области, а затем проведет координационное совещание с администрацией региона. Вместе с главой МЧС России прибыли специалисты центрального аппарата ведомства для оценки ситуации и определения дальнейшей стратегии борьбы с масштабными пожарами.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МЧС России Куренков с оперативной группой центрального аппарата ведомства вылетел в Курганскую область, где из-за сильного порывистого ветра природные пожары перешли на ряд населённых пунктов.

В результате масштабных природных пожаров в регионе был причинён значительный материальный ущерб гражданам и хозяйствующим субъектам. В результате пожара погибли как минимум три человека, точное количество погибших устанавливается. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.