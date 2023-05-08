Глава МЧС Куренков прибыл в Курганскую область, охваченную лесными пожарами
Курган, 8 мая 2023, 06:49 — REGNUM Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курган для координации тушения масштабных ландшафтных пожаров, действующих в Курганской области. Об этом 8 мая сообщает РИА Новости.
Министр планирует совершить облёт пострадавших районов Курганской области, а затем проведет координационное совещание с администрацией региона. Вместе с главой МЧС России прибыли специалисты центрального аппарата ведомства для оценки ситуации и определения дальнейшей стратегии борьбы с масштабными пожарами.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МЧС России Куренков с оперативной группой центрального аппарата ведомства вылетел в Курганскую область, где из-за сильного порывистого ветра природные пожары перешли на ряд населённых пунктов.
В результате масштабных природных пожаров в регионе был причинён значительный материальный ущерб гражданам и хозяйствующим субъектам. В результате пожара погибли как минимум три человека, точное количество погибших устанавливается. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.