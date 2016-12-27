8 Мая
 
7:04

Российская авиация нанесла удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Веселое и Артемовск (украинское название – Бахмут), сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Кроме того, по его словам, авиация нанесла удары по пункту управления разведки и складу боеприпасов украинской армии в районе Серебрянки в ДНР.

7:03

7 мая министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в своем твиттере о том, что благодаря американской системе ПВО Patriot удалось сбить российскую ракету «Кинжал». Это стало возможным благодаря поддержке ВСУ от международных партнеров, отметил Резников в своем сообщении.

7:03

В Николаеве забирают в пункты мобилизации всех мужчин без разбора, заявил РИА Новости активист николаевского подполья.

"В районе, где я живу, придурки из военкоматов бесконечно носятся и забирают всех мужиков без разбора, и тянут их в пункты мобилизации. Большинство николаевцев не хотят воевать, так как знают, что ежедневно по несколько сотен простых парней гибнут на передовой за киевский режим, тогда как жирные, засаленные упыри из нацбатов снимают видео в TikTok на Намыве (районе в Николаеве - ред.) и ездят за жратвой в (супермаркет - ред.) Metro вместе со своими англоязычными вояками", - рассказал подпольщик.

7:01

Конфликт на Украине осчастливил горожан шведского Эрншельдсвика, которым дали работу на местном заводе, где производят БМП, написал обозреватель Yle Пирьо Аувинен.

Финский журналист побывал на заводе производителя оборонной техники BAE Systems Hägglunds, который расположен в городе с 55 тысячами жителей на севере Швеции.

«Украинский кризис нам совершенно не нравится. Но для города хорошо, что дела у Hägglunds идут в гору. Появилось много рабочих мест", — рассказал житель Эрншельдсвика Лейф Седерлинд.

6:59

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» ЗВО. Разведка с помощью БпЛА зафиксировала: в тылу передвигается бронетехника противника. Точные координаты передали нашим артиллеристам. Они тут же прибежали к орудию, зарядили его и произвели выстрел. Огонь корректируют с помощью беспилотного летательного аппарата, его же камера фиксирует попадание.

Боевые задачи в составе батареи 152-мм пушек «Гиацинт-Б» выполняют военнослужащие, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Сегодня это уже опытные военные, которые ничем не уступают кадровым военнослужащим.

6:56

Главное о специальной военной операции на Украине за 7 мая.

В течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата. Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия и овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях города Артёмовска.

В районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения украинской террористической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Минобороны РФ.