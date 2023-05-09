Наступил 439-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34, задействовав управляемые бомбы (в обиходе их называют ещё планирующие или «умные» бомбы), нанёс удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. По словам начальника пресс-центра группировки войск «Запад» полковника Сергея Зыбинского, речь идёт о применении универсальных модулей планирования (УМПК) и коррекции авиабомб.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

По данным обозревателей британской газеты Telegraph Джо Барнса и Роланда Олифанта, именно планирующие бомбы, которых в России выпускают минимум 20 за сутки, сорвали планы Украины по контрнаступлению. Приводится также мнение советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната, назвавшего российские авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, серьёзной угрозой. Ожидания и амбиции Украины по поводу анонсированного контрнаступления не соответствуют действительности, считает лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино. В своём Twitter-аккаунте политик описал происходящее одной меткой фразой: «Неужели гора родит мышь?», намекая, что большие надежды Запада приведут в итоге к очень скромному результату.

Пока глава управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявляет, что Киев убивал и будет убивать русских в любой точке мира до тех пор, пока Украина не победит, российская армия продолжает выполнять цели СВО: денацификацию и демилитаризацию Украины, а также обеспечение территориальной целостности и безопасности населения. Только за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе на одном из самых горячих — донецком направлении — составили более 340 военнослужащих и наёмников. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.